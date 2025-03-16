Кредитные карты в России: февраль 2025 года установил антирекорд

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года жители России оформили всего 1 миллион кредитных карт, что стало минимальным показателем с начала 2021 года.

Фото: Audiovisual Service by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Покупки онлайн с помощью банковской карты

По данным РИА Новости и "Скоринг бюро", этот показатель на 4% ниже, чем в январе, и в 2,1 раза ниже, чем в феврале прошлого года.

Ранее, в январе 2021 года, было выдано еще меньше кредитных карт — только 893,9 тысяч. Несмотря на снижение количества выданных карт, средний лимит по ним увеличился на 5%, достигнув 109,9 тысячи рублей. В результате в феврале россияне оформили кредитные карты на общую сумму 110,7 миллиардов рублей, что на 0,9% выше, чем в январе. Это стало первым увеличением объема выдачи кредиток после семи месяцев снижения.

Уточнения

Лимит — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации. Лимиты являются наиболее популярным инструментом управления рисков в банково-финансовой сфере.





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