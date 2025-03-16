Финансист предупредил о возможных изменениях ставок по депозитам после заседания ЦБ

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России назначил заседание на 21 марта для рассмотрения вопроса о ключевой ставке.

Фото: panoramio.com by Bulat Latypov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Банк России

Экономисты разделились во мнениях: одни считают, что ставка останется на текущем уровне, другие ожидают её снижения.

Аргументом в пользу снижения ставки является недавнее укрепление рубля, как сообщает "Комсомольская правда". Если снижение произойдет, это приведет к уменьшению процентных ставок по банковским кредитам и депозитам. При этом, даже если ключевая ставка останется неизменной, ставки все равно могут снижаться, особенно по долгосрочным депозитам, как утверждает финансовый аналитик Юрий Краченко.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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