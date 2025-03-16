Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Японии планирует инвестировать около 1 миллиарда евро (примерно 93 миллиарда рублей) в проект по добыче редкоземельных металлов во Франции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал NHK. В рамках данного проекта предполагается создание совместной компании, которая займется добычей этих металлов. В состав холдинга войдут французская компания Carester, японская JOGMEC и газовая компания Iwatani Sangyo. Реализация этой инициативы ожидается через два года.

Также 8 марта газета The Financial Times сообщила, что США обсуждают возможность заключения соглашения о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике Конго. Источник издания рассказал, что Вашингтон открыт для обсуждения таких соглашений с ДРК.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).





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