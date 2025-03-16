Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA
Результат курской авантюры. 92-я бригада ВСУ кончилась
Живут как в отеле: зачем зумеры избавляются от кухонь и считают их пережитком прошлого

Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов

0:55
Экономика

Правительство Японии планирует инвестировать около 1 миллиарда евро (примерно 93 миллиарда рублей) в проект по добыче редкоземельных металлов во Франции.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал NHK. В рамках данного проекта предполагается создание совместной компании, которая займется добычей этих металлов. В состав холдинга войдут французская компания Carester, японская JOGMEC и газовая компания Iwatani Sangyo. Реализация этой инициативы ожидается через два года.

Также 8 марта газета The Financial Times сообщила, что США обсуждают возможность заключения соглашения о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике Конго. Источник издания рассказал, что Вашингтон открыт для обсуждения таких соглашений с ДРК.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Еда и рецепты
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста Аудио 
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Недвижимость
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA
Результат курской авантюры. 92-я бригада ВСУ кончилась
Живут как в отеле: зачем зумеры избавляются от кухонь и считают их пережитком прошлого
Большого взрыва не было — наша вселенная не то, чем кажется
Дженнифер Лоуренс снова стала мамой: актриса скрывает детали рождения второго ребёнка
Темные круги под глазами? Вот как замаскировать их без лишнего макияжа
Понаровская раскрыла душевные переживания после смерти сына: сердце разбито
Как сделать ремонт без лишних затрат? Секреты, которые знают профессионалы
Прощай, ушки на бедрах: 7 упражнений, которые помогут сделать талию осиной, а ноги стройными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.