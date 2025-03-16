Логистика по-новому: морские линии изменят торговлю между Россией и Катаром

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый вице-премьер России Денис Мантуров объявил о планах по организации морских контейнерных линий в Катар.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Это, по его словам, позволит сократить логистические издержки для бизнеса при внешнеэкономической деятельности.

Мантуров подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется. Он также отметил, что Россия намерена увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Катар, включая халяльные продукты, что позволит не только укрепить продовольственную безопасность страны, но и создать в Катаре региональный агропромышленный хаб, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило законопроект о продлении действия особых экономических зон (ОЭЗ). Это касается территорий Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области, где действие ОЭЗ планируется продлить до 31 декабря 2046 года.

Уточнения

Хаб (англ. hub, дословно — «ступица колеса, центр») — в общем смысле, узел какой-то сети.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.