От ячменя до банки: тарифы Трампа загоняют американских пивоваров в угол

Расширение списка тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, неожиданно сказалось на американском крафтовом пивоварении.
Пивовары в США сталкиваются с нехваткой жестяной тары для пива и увеличением расходов на ведение бизнеса из-за неопределенности на рынке. Тарифы затронули широкий спектр товаров, необходимых владельцам, от канадского солодового ячменя до алюминиевых банок, нанося ущерб целой отрасли в крупнейшей экономике мира.
Нестабильность может привести к повышению цен на пиво для потребителей, несмотря на усилия импортеров и пивоваров компенсировать дополнительные затраты, вызванные новыми налогами и перебоями в поставках, сообщает The Japan Times.
Со́лод — намоченные и пророщенные семена злаков: чаще всего ячменя, реже — ржи, пшеницы, кукурузы, тритикале. Проращивание зёрен злаковых культур позволяет запустить процесс ферментации.
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