Правительство России поддержит бизнес: продление особых экономических зон на Сахалине и Курилах

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Важные новости для предпринимателей Сахалина и Курильских островов: правительство РФ предложило законопроект о продлении действия особых экономических зон (ОЭЗ).

Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Итуруп Остров

Это касается территорий Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области, где действие ОЭЗ планируется продлить до 31 декабря 2046 года. Это позволит как действующим, так и новым инвесторам рассчитывать на льготы и преференции на протяжении длительного времени.

Преимущества для бизнеса включают налоговые льготы и упрощение административных процедур, что создает более предсказуемую и благоприятную среду для долгосрочного планирования и реализации инвестиционных проектов. Это особенно важно для Сахалина и Курил, где привлечение инвестиций и развитие экономики являются приоритетами.

В отличие от Сахалинской области, Магаданская область выбрала другой путь и планирует упразднить ОЭЗ с 2026 года, сосредотачиваясь на создании территорий опережающего развития (ТОР). Однако, для Сахалина и Курильских островов правительство решило сохранить и продлить механизм ОЭЗ, подтверждая его эффективность.

На данный момент законопроект рассматривается в Государственной Думе. В случае его принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации и не раньше начала нового налогового периода, пишет sakh.online.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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