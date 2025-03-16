Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минута — и боль уйдёт: врач показал упражнение, которое спасёт вашу шею
Весна пришла, а ты всё ещё в чёрном? Разбираем главные офисные образы сезона
Кто сказал, что без пергамента нельзя печь? Эти хитрости спасут любой рецепт
Больше никакой чистки: как уберечь микроволновку от грязи одним движением
Air Astana ужесточает правила: какие гаджеты теперь нельзя проносить на борт
Безопасный переезд: как перенести дерево и не повредить корни
Штрафы и срок давности: стоит ли рассчитывать на автоматическое списание
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры
Щенок в доме: 8 покупок, без которых не обойтись

Правительство России поддержит бизнес: продление особых экономических зон на Сахалине и Курилах

1:40
Экономика

Важные новости для предпринимателей Сахалина и Курильских островов: правительство РФ предложило законопроект о продлении действия особых экономических зон (ОЭЗ).

Итуруп Остров
Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Итуруп Остров

Это касается территорий Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области, где действие ОЭЗ планируется продлить до 31 декабря 2046 года. Это позволит как действующим, так и новым инвесторам рассчитывать на льготы и преференции на протяжении длительного времени.

Преимущества для бизнеса включают налоговые льготы и упрощение административных процедур, что создает более предсказуемую и благоприятную среду для долгосрочного планирования и реализации инвестиционных проектов. Это особенно важно для Сахалина и Курил, где привлечение инвестиций и развитие экономики являются приоритетами.

В отличие от Сахалинской области, Магаданская область выбрала другой путь и планирует упразднить ОЭЗ с 2026 года, сосредотачиваясь на создании территорий опережающего развития (ТОР). Однако, для Сахалина и Курильских островов правительство решило сохранить и продлить механизм ОЭЗ, подтверждая его эффективность.

На данный момент законопроект рассматривается в Государственной Думе. В случае его принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации и не раньше начала нового налогового периода, пишет sakh.online.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Домашние животные
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
Больше никакой чистки: как уберечь микроволновку от грязи одним движением
Air Astana ужесточает правила: какие гаджеты теперь нельзя проносить на борт
Безопасный переезд: как перенести дерево и не повредить корни
Штрафы и срок давности: стоит ли рассчитывать на автоматическое списание
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры
Правительство России поддержит бизнес: продление особых экономических зон на Сахалине и Курилах
Щенок в доме: 8 покупок, без которых не обойтись
Как вовремя распознать болезнь Паркинсона: один незаметный признак может спасти здоровье
Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня
Гипогликемия подкрадывается незаметно: что съесть, чтобы не потерять сознание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.