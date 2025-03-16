Новые горизонты для туризма: Северному Кавказу выделят субсидию в размере 1,7 млрд рублей

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие три года регионы Северного Кавказа получат единую субсидию на развитие туризма в размере 1,7 миллиарда рублей.

Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горная дорога в Дагестане

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Дагестане. Эта субсидия будет предоставлена в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" и охватит период с 2025 по 2027 годы.

Средства будут направлены на обустройство пляжей и создание национальных туристических маршрутов, включая установку навигационных элементов и создание туристско-информационных центров.

Также запланировано рассмотреть дополнительное финансирование программы льготного кредитования отелей в регионе, поскольку спрос на участие в программе в три раза превысил имеющиеся ресурсы. Решетников отметил, что 24 заявки поступили от пяти регионов СКФО и правительство будет искать дополнительные ресурсы для их поддержки.

В данный момент на Северном Кавказе реализуется 20 проектов по созданию гостиниц и один проект по строительству горнолыжной инфраструктуры. В ходе визита в Дагестан министр также подчеркнул, что за последние два года популярность северокавказских курортов значительно увеличилась: число турпоездок в округе возросло на 40%, в то время как по всей России этот показатель составил 24%.

В 2024 году в СКФО было осуществлено около 3 миллионов поездок, причем в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне темпы роста выше среднероссийских. Лидером по приросту турпоездок стала Чечня, где их количество увеличилось на 61%, пишет ТАСС.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.





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