Участники альянса ОПЕК+ удивили рынок, решив увеличить производство нефти, начав с апреля 2025 года, несмотря на ожидания биржевых аналитиков.
Восемь ключевых стран ОПЕК+ утвердили план поэтапного снятия ограничений на добычу нефти, который добавит на мировой рынок 2,2 миллиона баррелей в сутки. В течение периода с апреля 2025 по сентябрь 2026 года несколько стран изменят свои производственные показатели. Россия увеличит ежедневную добычу с 9 до 9,5 миллионов баррелей, ОАЭ добавят 300 тысяч баррелей, а Саудовская Аравия удвоит производство до почти 10 миллионов баррелей в сутки.
Операции отражают общую стратегию альянса возвращения к более свободным условиям добычи. Россия, как важный член ОПЕК+, поддержала инициативы партнеров, выразив это на голосовании. Несмотря на продолжающееся ужесточение антироссийских ограничений в энергетической сфере, снижение цен на нефть может неожиданно стимулировать рост экспортных объемов для иностранных клиентов.
На данный момент нефтяные котировки остаются низкими, что негативно сказывается на доходах бюджета и не отвечает интересам экспортеров, пишет МК.
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