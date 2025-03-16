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ОПЕК+ удивляет рынок: постепенное снятие ограничений на производство

1:25
Экономика

Участники альянса ОПЕК+ удивили рынок, решив увеличить производство нефти, начав с апреля 2025 года, несмотря на ожидания биржевых аналитиков.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Восемь ключевых стран ОПЕК+ утвердили план поэтапного снятия ограничений на добычу нефти, который добавит на мировой рынок 2,2 миллиона баррелей в сутки. В течение периода с апреля 2025 по сентябрь 2026 года несколько стран изменят свои производственные показатели. Россия увеличит ежедневную добычу с 9 до 9,5 миллионов баррелей, ОАЭ добавят 300 тысяч баррелей, а Саудовская Аравия удвоит производство до почти 10 миллионов баррелей в сутки.

Операции отражают общую стратегию альянса возвращения к более свободным условиям добычи. Россия, как важный член ОПЕК+, поддержала инициативы партнеров, выразив это на голосовании. Несмотря на продолжающееся ужесточение антироссийских ограничений в энергетической сфере, снижение цен на нефть может неожиданно стимулировать рост экспортных объемов для иностранных клиентов.

На данный момент нефтяные котировки остаются низкими, что негативно сказывается на доходах бюджета и не отвечает интересам экспортеров, пишет МК.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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