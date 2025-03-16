Россия расширяет экспорт вина: новые рынки в Таиланде и Вьетнаме

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия увеличивает экспорт вина в Таиланд. Также рассматриваются Вьетнам, Израиль и Китай как перспективные направления для экспорта.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Начало поставок российского вина в Таиланд стало значительным шагом. Китай представляет большой интерес для российских экспортеров, а Вьетнам и Израиль выделены в качестве приоритетных направлений для продвижения отечественных вин.

В 2024 году основными партнерами России в экспорте вина будут Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция. Объемы поставок растут, особенно в Казахстан, Турцию, Азербайджан и Туркмению. Это указывает на рост интереса к российскому вину на международной арене.

В январе Россия предварительно экспортировала около 300 тонн вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, с основными направлениями экспорта в Китай и Турцию, согласно информации от РИА Новости и Минсельхоза РФ…

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.



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