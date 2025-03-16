Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что укрепление рубля по отношению к доллару скоро прекратится, а затем курс вернется к уровню 89-90 рублей за доллар.
По его словам, долгосрочный прогноз указывает на ослабление национальной валюты, поскольку темпы роста российской экономики не превышают 2% в год.
Это считается экономической депрессией, а значит, рубль не сможет сохранять устойчивость в сравнении с долларом, пишет "Лента.ру".
Тем не менее возможны краткосрочные периоды укрепления из-за рыночной конъюнктуры, но в целом динамика остается на стороне ослабления рубля.
Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль). .
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?