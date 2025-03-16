Краткосрочные укрепления не спасут рубль: эксперт раскрыл худший сценарий

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что укрепление рубля по отношению к доллару скоро прекратится, а затем курс вернется к уровню 89-90 рублей за доллар.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По его словам, долгосрочный прогноз указывает на ослабление национальной валюты, поскольку темпы роста российской экономики не превышают 2% в год.

Это считается экономической депрессией, а значит, рубль не сможет сохранять устойчивость в сравнении с долларом, пишет "Лента.ру".

Тем не менее возможны краткосрочные периоды укрепления из-за рыночной конъюнктуры, но в целом динамика остается на стороне ослабления рубля.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль). .



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