Европа готовится к войне: Вебер раскрыл план перестройки экономики ЕС

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил о необходимости перестройки экономики ЕС на военные рельсы, сообщает ТАСС.
По его словам, это требует усиленного сотрудничества между европейскими производителями оружия.
"Это означает ускоренную процедуру лицензирования военной техники, более тесное сотрудничество между европейскими производителями оружия", — сказал он.
Политик подчеркнул, что Евросоюз должен стать более самостоятельным и меньше зависеть от США. Он также предложил создать научный центр для разработки инноваций, основанных на искусственном интеллекте.
Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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