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Европа готовится к войне: Вебер раскрыл план перестройки экономики ЕС

0:40
Экономика

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил о необходимости перестройки экономики ЕС на военные рельсы, сообщает ТАСС.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

По его словам, это требует усиленного сотрудничества между европейскими производителями оружия.

"Это означает ускоренную процедуру лицензирования военной техники, более тесное сотрудничество между европейскими производителями оружия", — сказал он.

Политик подчеркнул, что Евросоюз должен стать более самостоятельным и меньше зависеть от США. Он также предложил создать научный центр для разработки инноваций, основанных на искусственном интеллекте.

 

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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