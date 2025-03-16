Ледниковый период в Европе: без российского газа континент ждёт катастрофа

Европейские страны, включая Германию и Словакию, рассчитывают на возобновление поставок газа из России, сообщает Bloomberg.
Высокие цены на энергоносители оказывают давление на промышленность, снижая конкурентоспособность производителей, особенно в Германии.
В публикации также подчеркивается, что страны Восточной Европы, исторически зависевшие от поставок газа из СССР, продолжают настаивать на необходимости восстановления этих поставок.
Тем временем, цены на газ в Европе продолжают расти: в январе средняя стоимость увеличилась на 6%, достигнув почти 517 долларов за тысячу кубометров.
Причинами стали активное использование запасов в условиях холодной погоды и прекращение транзита российского газа через Украину.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
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