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Цена кусается: Европа готова забыть про эмбарго и вернуться к российскому газу

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Экономика

Европейские страны, несмотря на ранее заявленные планы по снижению зависимости от российских энергоносителей, могут пересмотреть свою позицию и вновь начать закупки газа из России.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, отмечая, что на решение Брюсселя влияет растущее ценовое давление и изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Хотя официально ЕС не спешит менять свою политику, трейдеры предполагают, что поставки российского газа могут возобновиться, пусть и в ограниченных объёмах.

Особенно остро этот вопрос стоит для Германии, где высокие цены на энергоресурсы уже ударили по конкурентоспособности местных производителей.

В свою очередь, страны Восточной Европы открыто настаивают на восстановлении трубопроводных поставок.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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