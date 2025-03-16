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Может ли Казахстан превратить тюльпан в источник дохода

2:58
Экономика

Казахстан способен развивать экотуризм и даже потеснить Голландию в мировом цветочном бизнесе, используя лишь одно природное богатство — тюльпаны. Такое мнение выразил научный сотрудник Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка Гани Назарбек.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by DennisM2, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тюльпаны

Тюльпаны родом из Казахстана

Сегодня в Казахстане произрастает 42 вида тюльпанов, большинство из которых занесены в Красную книгу. В Туркестанской области зарегистрировано 12 видов.

По словам Гани Назарбека, тюльпаны начинают появляться в конце февраля. В Туркестанской области зацветает тюльпан "Бузе", в Жуалинском районе Жамбылской области можно встретить "Тюльпан Тикаяк", затем распускается "Тюльпан Королькова".

Ранее многие виды назывались латинскими именами, но в последние годы ученые начали придавать им казахские названия. Например, тюльпан, известный как "Кауфман", теперь официально называется "Бериккара тюльпаны".

Что нужно, чтобы Казахстан стал известен как "родина тюльпанов"

Сейчас мир знает Казахстан в первую очередь как нефтяную, металлургическую и аграрную державу. Однако у страны есть потенциал и в сфере цветочного бизнеса.

Гани Назарбек отмечает, что для того, чтобы Казахстан действительно считался родиной тюльпанов, необходимо активно заниматься их исследованием и популяризацией. Также он подчеркнул, что в последние годы случаев срыва тюльпанов стало меньше, но проблема все еще существует. Одни делают это намеренно, другие просто не знают, что это запрещено.

Если Казахстан начнет выращивать тюльпаны не только в дикой природе, но и в теплицах, страна сможет экспортировать цветы и конкурировать с мировыми производителями. Гани считает, что при поддержке государства уже через 3-4 года можно выйти на международный рынок.

Он подчеркивает, что сегодня по всему миру продаются миллиарды тюльпанов, особенно в период 8 марта. Однако мало кто знает, что их предки — тюльпаны, привезенные из Казахстана и Центральной Азии. Сейчас голландские гибриды мутируют, и селекционеры уже не могут вывести такие красивые виды, как раньше. Это открывает перед Казахстаном большие перспективы.

Туризм на основе тюльпанов — новый мировой тренд

Сегодня в Европе, США и Восточной Азии туристы все чаще отказываются от развлечений в пользу экологических маршрутов. Казахстан может предложить им уникальный опыт — экскурсии по тюльпановым полям, фестивали тюльпанов и экотуристические маршруты.

Если государство сделает ставку на этот тренд, тюльпаны могут стать не только природным символом страны, но и важной частью экономики.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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