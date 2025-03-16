Может ли Казахстан превратить тюльпан в источник дохода

Казахстан способен развивать экотуризм и даже потеснить Голландию в мировом цветочном бизнесе, используя лишь одно природное богатство — тюльпаны. Такое мнение выразил научный сотрудник Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка Гани Назарбек.
Сегодня в Казахстане произрастает 42 вида тюльпанов, большинство из которых занесены в Красную книгу. В Туркестанской области зарегистрировано 12 видов.
По словам Гани Назарбека, тюльпаны начинают появляться в конце февраля. В Туркестанской области зацветает тюльпан "Бузе", в Жуалинском районе Жамбылской области можно встретить "Тюльпан Тикаяк", затем распускается "Тюльпан Королькова".
Ранее многие виды назывались латинскими именами, но в последние годы ученые начали придавать им казахские названия. Например, тюльпан, известный как "Кауфман", теперь официально называется "Бериккара тюльпаны".
Сейчас мир знает Казахстан в первую очередь как нефтяную, металлургическую и аграрную державу. Однако у страны есть потенциал и в сфере цветочного бизнеса.
Гани Назарбек отмечает, что для того, чтобы Казахстан действительно считался родиной тюльпанов, необходимо активно заниматься их исследованием и популяризацией. Также он подчеркнул, что в последние годы случаев срыва тюльпанов стало меньше, но проблема все еще существует. Одни делают это намеренно, другие просто не знают, что это запрещено.
Если Казахстан начнет выращивать тюльпаны не только в дикой природе, но и в теплицах, страна сможет экспортировать цветы и конкурировать с мировыми производителями. Гани считает, что при поддержке государства уже через 3-4 года можно выйти на международный рынок.
Он подчеркивает, что сегодня по всему миру продаются миллиарды тюльпанов, особенно в период 8 марта. Однако мало кто знает, что их предки — тюльпаны, привезенные из Казахстана и Центральной Азии. Сейчас голландские гибриды мутируют, и селекционеры уже не могут вывести такие красивые виды, как раньше. Это открывает перед Казахстаном большие перспективы.
Сегодня в Европе, США и Восточной Азии туристы все чаще отказываются от развлечений в пользу экологических маршрутов. Казахстан может предложить им уникальный опыт — экскурсии по тюльпановым полям, фестивали тюльпанов и экотуристические маршруты.
Если государство сделает ставку на этот тренд, тюльпаны могут стать не только природным символом страны, но и важной частью экономики.
Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.
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