Скоро в ходу только евро: как Болгария избавляется от левов

5:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Болгарский народный банк (БНБ) начинает масштабный процесс изъятия национальных монет из обращения. После вступления страны в зону евро привычные болгарские копейки и левы уступят место евро и центам. Уже объявлены государственные закупки по продаже демонетизированных монет в качестве металлолома.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Болгарии

7,7 тысячи тонн монет отправят в лом

Согласно документации госзакупок, общий вес металлолома, который планируется продать, составляет 7 744 450 кг. Однако только 52 143 кг из них находятся в распоряжении самого БНБ, тогда как 7 692 307 кг - это монеты, изымаемые из обращения.

По данным газеты Trud News, количество монет, предназначенных для утилизации, практически равно числу монет в обороте. Сейчас их 3,333 миллиарда штук, из которых наибольшую долю составляют монеты номиналом 1 и 2 стотинки - 917,8 млн и 862,7 млн соответственно. Эти монеты часто теряются или просто лежат невостребованными в копилках и банковских хранилищах.

Общий вес всех болгарских монет в обороте составляет 9,8 миллиона кг. Однако часть из них уже безвозвратно потеряна, поэтому даже при массовом обмене не вся сумма вернётся в БНБ.

Как будет проходить тендер?

Кандидаты на участие в закупках могут подавать заявки до 11 апреля. Контракт с победителем будет рассчитан на пять лет, так как процесс замены валюты займёт длительное время.

Монеты, изъятые из оборота, будут передаваться победителю аукциона лотами по 10 тонн. Забрать их можно будет в Софии, Варне и Пловдиве.

Победитель торгов будет определён по принципу наименьшей скидки от биржевой цены металлов. Максимальный возможный дисконт составляет 65%. Если участник предложит более высокий процент, он будет отстранён от участия.

Цена продажи будет рассчитываться по формуле:

Вес металлолома x средняя цена на металлы за месяц — предложенная скидка

Средняя цена будет определяться БНБ ежемесячно на основе котировок Лондонской биржи металлов (LME).

Сколько евро понадобится для замены левов?

Смена валюты — масштабный процесс, который потребует значительных ресурсов.

520 тонн банкнот евро - примерно 25 загруженных фур

- примерно 3600 тонн монет евро - 181 фура

- 642 тонны изымаемых банкнот левов - 32 фуры , если выстроить их в ряд, длина колонны составит пять футбольных полей

- , если выстроить их в ряд, длина колонны составит Общий объём вывода монет из оборота — 378 фур, протяжённость колонны достигнет 6,8 километра

Несмотря на внедрение евро, болгарские монеты и банкноты можно будет обменять в БНБ спустя годы после перехода.

Какие памятные и коллекционные монеты появятся в Болгарии?

После вступления в еврозону БНБ сможет выпускать коллекционные монеты из золота, серебра и меди, которые будут законным платёжным средством только на территории страны и только в определённый период.

Также появятся памятные монеты номиналом 2 евро, посвящённые национальным и европейским событиям. Их дизайн и тираж будет утверждать Европейский центральный банк (ЕЦБ), а сам выпуск будет контролировать БНБ.

Каким будет болгарский дизайн евро?

Национальная сторона болгарских евро уже утверждена. Дизайн монет от 1 евроцента до 2 евро основан на привычных болгарских символах:

1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов - Мадарский всадник

- 1 евро - Иван Рильский

- 2 евро - Паисий Хилендарский

Кроме того, на монетах будут присутствовать 12 звёзд ЕС, слово "BULGARIA” на кириллице и год введения евро.

Политические дебаты вокруг перехода

Вопрос о введении евро остаётся в центре внимания. Партия "Возрождение" предлагает парламенту пригласить Стива Ханке, Жака де Ларозьера и Джона Гринвуда для оценки последствий отказа от лева.

Депутат Виктор Папазов напомнил, что БНБ подготовил часть анализа, но Минфин так и не выполнил свою часть работы. Он настаивает на том, что решение о переходе на евро требует глубокого анализа.

Уточнения

Лев устар. лёв (болг. лев) — денежная единица Болгарии, содержит 100 стотинок. Код ISO 4217 — BGN.



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