Скоро 20 евро изменятся навсегда: как будут выглядеть новые банкноты

Банкнота в 20 евро — одна из самых распространенных и востребованных в еврозоне, однако она также входит в число наиболее подделываемых купюр. Ее характерный сине-бирюзовый оттенок и архитектурные элементы готического стиля делают ее узнаваемой, но со временем внешний вид претерпел изменения, а к 2026 году ожидается новый редизайн.
Некоторые банкноты в 20 евро могут оказаться ценными для коллекционеров, если они соответствуют определенным критериям редкости:
Из-за широкой распространенности 20-евровая купюра составляет 35% всех подделок в Европе. Ее удобный размер и частое использование делают ее привлекательной мишенью для фальшивомонетчиков.
В 2026 году появится третья серия банкнот евро, в том числе и обновленные 20 евро. Основные изменения:
Новые банкноты сохранят номинальные значения и привычную цветовую гамму, но их дизайн станет более современным и символичным.
Если есть банкнота в 20 евро, стоит проверить ее серийный номер — возможно, она окажется ценной для коллекционеров. А к 2026 году стоит ждать обновления внешнего вида купюры, которое еще больше укрепит ее защиту от фальшивок и подчеркнет культурное наследие Европы.
Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове.
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