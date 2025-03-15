Скоро 20 евро изменятся навсегда: как будут выглядеть новые банкноты

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банкнота в 20 евро — одна из самых распространенных и востребованных в еврозоне, однако она также входит в число наиболее подделываемых купюр. Ее характерный сине-бирюзовый оттенок и архитектурные элементы готического стиля делают ее узнаваемой, но со временем внешний вид претерпел изменения, а к 2026 году ожидается новый редизайн.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 20 euro banknote on ground

Редкие экземпляры, которые могут стоить сотни и даже тысячи евро

Некоторые банкноты в 20 евро могут оказаться ценными для коллекционеров, если они соответствуют определенным критериям редкости:

Серийные номера с повторяющимися цифрами - если в номере банкноты встречается один и тот же символ несколько раз подряд, ее стоимость может достигать 600 евро. "Специальные" образцы Specimen - это банкноты, не предназначенные для обращения, например, выпущенные в начале серии для тестирования или в качестве дипломатических подарков. Они легко узнаются по крупной надписи SPECIMEN по диагонали. Такие экземпляры могут стоить до 10 000 евро. Редкие серийные номера - банкноты, у которых есть необычные последовательности цифр (например, только две или три разные цифры, зеркальные или возрастающие числа), могут стоить в 4 раза больше номинала.

Чем грозит подделка?

Из-за широкой распространенности 20-евровая купюра составляет 35% всех подделок в Европе. Ее удобный размер и частое использование делают ее привлекательной мишенью для фальшивомонетчиков.

Как изменится банкнота в 2026 году?

В 2026 году появится третья серия банкнот евро, в том числе и обновленные 20 евро. Основные изменения:

На лицевой стороне появится Мари Кюри , первая женщина-лауреат Нобелевской премии.

, первая женщина-лауреат Нобелевской премии. Оборотная сторона будет посвящена европейским природным пейзажам , с изображением долин и животных, характерных для разных уголков континента.

, с изображением долин и животных, характерных для разных уголков континента. Улучшенная защита от подделок, включая новые голограммы и водяные знаки.

Новые банкноты сохранят номинальные значения и привычную цветовую гамму, но их дизайн станет более современным и символичным.

Если есть банкнота в 20 евро, стоит проверить ее серийный номер — возможно, она окажется ценной для коллекционеров. А к 2026 году стоит ждать обновления внешнего вида купюры, которое еще больше укрепит ее защиту от фальшивок и подчеркнет культурное наследие Европы.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове.



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