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На шаг впереди? Дания запустила производство электронного метанола

1:04
Экономика

Компания European Energy в Дании успешно произвела первый электронный метанол на заводе Power-to-X в Кассо.

Копенгаген, Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Копенгаген, Дания

Это значимое событие произошло благодаря использованию биогенного CO₂, полученного на биогазовом заводе. Планируется постепенно увеличить мощность до 42 000 тонн электронного метанола в год с помощью трех электролизеров от Siemens Energy.

Электролизеры, работающие на солнечной энергии от фотоэлектрического парка, позволяют производить чистое топливо.

Вице-президент компании Эмиль Викьер-Андресен отметил, что производство метанола — это важный шаг после четырех лет разработки, который позволит оптимизировать процессы и снизить затраты в будущем.

Электронный метанол может стать альтернативой ископаемому топливу, что особенно важно для секторов, которые трудно электрифицировать. Он также может использоваться для производства экологически чистого авиационного топлива, пишет media24.

Уточнения

Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH3OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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