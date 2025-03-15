Как изменение климата повлияло на традиционный образ жизни монголов

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пастух Зандан Лхамсурен подсчитывает убытки от экстремальных погодных условий в Монголии, которые становятся все более непредсказуемыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ монголия пейзаж

В зимние месяцы, по словам мужчины, температура доходила до минус 42 градусов, и из его стада в 280 овец выжили только две. В результате по всей стране погибли более 7 миллионов животных, что составляет более 10% от общего поголовья. Потеря скота изменила жизнь Зандана: раньше он жил в комфорте, а теперь с трудом сводит концы с концами, не смог обеспечить дочерям обучение в университете.

Он старается оставаться позитивным и надеется увеличить поголовье коз, чтобы в будущем помочь дочерям. Однако проблема в том, что такие суровые зимы, называемые дзудами, становятся все более частыми. Если раньше они происходили раз в 10 лет, то за последнее десятилетие их было уже шесть.

Другой пастух Энеболд Даваа также столкнулся с потерями: его семья лишилась более 100 коз, 40 овец и трех коров.

Местные чиновники отмечают, что многие семьи теряют значительную часть поголовья и поэтому вынужденно переезжают в города, пишет The Japan Times.

Уточнения

Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 18-е место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.





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