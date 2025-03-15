Почему Казахстану нужны три атомные электростанции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Национального курултая в Бурабае, что в стране могут построить не одну, а три атомные электростанции (АЭС).
Он отметил, что одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт этому важному проекту. Токаев подчеркнул, что нужно подойти к развитию энергетики комплексно, учитывая долгосрочные перспективы, а не только текущие потребности.
Создание новой энергетической отрасли — это стратегически важный шаг для динамичного экономического развития Казахстана на десятилетия вперед.
Президент считает необходимым возвести три АЭС и сформировать полноценный ядерный кластер в стране. В связи с этим он принял решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте, пишет tengrinews.
Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
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