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Почему Казахстану нужны три атомные электростанции

0:53
Экономика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Национального курултая в Бурабае, что в стране могут построить не одну, а три атомные электростанции (АЭС).

АЭС
Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС

Он отметил, что одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт этому важному проекту. Токаев подчеркнул, что нужно подойти к развитию энергетики комплексно, учитывая долгосрочные перспективы, а не только текущие потребности.

Создание новой энергетической отрасли — это стратегически важный шаг для динамичного экономического развития Казахстана на десятилетия вперед.

Президент считает необходимым возвести три АЭС и сформировать полноценный ядерный кластер в стране. В связи с этим он принял решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте, пишет tengrinews.

Уточнения

Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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