Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить
Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?
Безопасность под контролем: этот лазер способен обнаружить объект за экраном на километровом расстоянии
Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов
Как обычные картофельные шкурки заменят удобрение, косметику и химию
Этот популярный овощ таит скрытую опасность для кошек
Банка открыта – обратный отсчёт пошёл: как не нарваться на отравление
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней
Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её

Трамп бьёт в колокол: Канада обманывает американских фермеров

1:36
Экономика

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Канада установила тарифы свыше 200% на молочные продукты, которые импортируются из США.

Дональд Трамп
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Он утверждает, что Канада обманывает американских фермеров в рамках соглашения USMCA и что в 2024 году она сохранила тарифы на различные американские товары, особенно в защищенных секторах, таких как молочная продукция. Примеры тарифов: молоко — до 243%, сливочное масло — до 298%, сыр — до 245%.

Однако канадские тарифы применяются только после того, как США достигнут определенного уровня продаж без тарифов. Это было частью сделки, которую Трамп заключил еще в 2018 году.

CNN сообщает, что в ряде категорий, включая молоко, США даже не достигают половины максимума без тарифов. Международная ассоциация молочных продуктов подтвердила, что Канада действительно устанавливает тариф около 250% на определенные молочные продукты из США, а также добавляет 25% ответные тарифы. Однако этот тариф будет действовать только в случае, если США смогут превысить квоту на экспорт молочных продуктов, согласованную в рамках USMCA. На деле США никогда не приближались к превышению этих квот, поскольку Канада применяет различные защитные меры, что нарушает их торговые обязательства, пишет conchovalleyhomepage.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Авто
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить
Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?
Трамп бьёт в колокол: Канада обманывает американских фермеров
Безопасность под контролем: этот лазер способен обнаружить объект за экраном на километровом расстоянии
Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов
Как обычные картофельные шкурки заменят удобрение, косметику и химию
Этот популярный овощ таит скрытую опасность для кошек
Банка открыта – обратный отсчёт пошёл: как не нарваться на отравление
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней
Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.