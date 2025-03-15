Трамп бьёт в колокол: Канада обманывает американских фермеров

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Канада установила тарифы свыше 200% на молочные продукты, которые импортируются из США.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Он утверждает, что Канада обманывает американских фермеров в рамках соглашения USMCA и что в 2024 году она сохранила тарифы на различные американские товары, особенно в защищенных секторах, таких как молочная продукция. Примеры тарифов: молоко — до 243%, сливочное масло — до 298%, сыр — до 245%.

Однако канадские тарифы применяются только после того, как США достигнут определенного уровня продаж без тарифов. Это было частью сделки, которую Трамп заключил еще в 2018 году.

CNN сообщает, что в ряде категорий, включая молоко, США даже не достигают половины максимума без тарифов. Международная ассоциация молочных продуктов подтвердила, что Канада действительно устанавливает тариф около 250% на определенные молочные продукты из США, а также добавляет 25% ответные тарифы. Однако этот тариф будет действовать только в случае, если США смогут превысить квоту на экспорт молочных продуктов, согласованную в рамках USMCA. На деле США никогда не приближались к превышению этих квот, поскольку Канада применяет различные защитные меры, что нарушает их торговые обязательства, пишет conchovalleyhomepage.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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