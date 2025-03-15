Крупнейший производитель аккумуляторов CATL сталкивается с вызовами

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) сообщила о снижении годовой выручки на 9,7%, согласно отчету, опубликованному в пятницу на фондовой бирже.

Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Несколько литий-железо-фосфатных элементов

За 12 месяцев прошлого года выручка составила 362 миллиарда юаней (примерно 50,01 миллиарда долларов), что чуть ниже прогноза в 368,7 миллиарда юаней. Это первое снижение годовой выручки компании с 2015 года.

Несмотря на это, чистая прибыль CATL выросла на 15% и составила 50,74 миллиарда юаней.

Стоит отметить, что продажи электромобилей в Китае увеличились на 40% в прошлом году, достигнув 11 миллионов автомобилей благодаря субсидиям и стимулам для покупателей. CATL, как крупнейший производитель аккумуляторов, занимает 45% рынка в Китае и работает с такими компаниями, как Tesla, Volkswagen, Li Auto и NIO.

На данный момент рыночная капитализация CATL составляет 1,12 триллиона юаней. Однако в январе министерство обороны США внесло CATL и Tencent в список "китайских военных компаний", это может ограничить их закупки, хотя компания отрицает связь с военным бизнесом.

Кроме того, CATL продолжает инвестировать за границей, включая завод в Венгрии для поставок Mercedes и BMW, а также совместное предприятие со Stellantis для строительства завода по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов в Испании, пишет CNBC.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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