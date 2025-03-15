В Японии увеличилось число краж бонсай

В префектуре Гумма (Япония) произошел инцидент, который поверг в шок Шуичи Бабу, владельца магазина "Фукудзюэн".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info бонсай

Преступники украли бонсай на сумму более 20 000 долларов. Случай с кражей миниатюрных деревьев стал для владельца магазина большой потерей — ведь на выращивание некоторых экземпляров уходят десятки лет.

"Почему я не мог проснуться посреди ночи и остановить это?" — делится он своими переживаниями.

К сожалению, Баба не единственный, кто сталкивается с такой проблемой. По данным Японского кооператива производителей бонсай, в прошлом году было зафиксировано около 30 случаев кражи бонсай, передает The Japan Times.

Уточнения

Бонса́й (яп. 盆栽 — букв. «выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре, японская разновидность китайского искусства «пэньцзин».





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