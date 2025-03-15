Когда детали имеют значение? Завод-малыш стал гигантом оборонной промышленности Франции

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Франция активно увеличивает оборонный бюджет, и это приносит плоды компании Decomatic из Сент-Мор-де-Турен, которая работает на крупные оружейные компании.

Фото: decomatic-fasteners is licensed under Free More info завод

Их заказы растут, как на дрожжах! Decomatic производит высокоточные предохранительные крепления, такие как винты, болты и фитинги, которые используются на истребителях и танках.

Дела у Decomatic идут отлично — за последние три года выручка удвоилась, а штат увеличился на 20 сотрудников, теперь их уже 50.

В производственном процессе компания придерживается девиза "сверхточность". Ромен, ответственный за производство, говорит, что детали должны быть точными до микрона, и для этого нужны качественные инструменты.

Контроль качества — важная часть работы, ведь малейший дефект может поставить под угрозу такие машины, как истребители Rafale и Mirage или танк Leclerc. У компании есть десять сотрудников, занимающихся контролем качества, и это требует постоянного внимания, особенно с учетом продления контрактов.

Контракты, которые раньше заключались на два-три года, теперь продлеваются до пяти-шести лет. Это связано с тем, что клиенты должны обеспечивать свои поставки. Например, Dassault за три года увеличила производство очередей в три-четыре раза!

Завод Decomatic уже становится слишком маленьким для всех заказов. Оливье Бойжу, глава компании, отмечает, что им нужно расширять производственные мощности, так как их цех заполнен. В планах — расширение помещений вдвое и найм еще 10 сотрудников в течение полутора лет, пишет francebleu.

Уточнения

Фи́тинг (англ. fitting от fit «прилаживать, монтировать, собирать») — соединительная часть трубопровода, устанавливаемая для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат и для герметичного перекрытия трубопровода и прочих вспомогательных целей.





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