Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил

14 марта японское рыболовство объявило, что достигло соглашения с Москвой о том, что японские рыбаки смогут ловить горбушу и лосося в исключительной экономической зоне России с использованием траловых сетей.
Японцы смогут поймать до 125 тонн лосося, заплатив за это около 25 миллионов йен (примерно 14,5 миллиона рублей). Эта же сумма была и в прошлом году.
Планируется, что ловлю будет вести судно из префектуры Тояма, которое отправится в промысел из порта Нэмуро на северо-востоке Хоккайдо, недалеко от Южных Курил. В период с 1 июня по 31 июля японские рыбаки намерены добыть 10 тонн нерки, 21 тонну кеты, 90 тонн горбуши, 3 тонны кижуча и 1 тонну чавычи.
Стороны также обсуждали возможность добычи лосося, который выловлен в российских реках, в японской экономической зоне. Соглашение планировалось достичь к 13 числу, но его отложили на один день. В итоге, удалось добиться соглашения, которое позволит пробное ведение промысла.
С 2016 года ловля лосося дрифтерными сетями в российских водах запрещена для защиты морских биоресурсов, но японцы решили попробовать ловить траловыми сетями с поддержкой государства.
Важно отметить, что страна, где рыба отложила икру, имеет права на вновь появившуюся рыбу, поэтому японцы, несмотря на ловлю в своей зоне, обязаны платить компенсацию России. Как и в 2024 году, квота составила 2050 тонн, и японцы должны выплатить Москве сумму от 180 до 313 миллионов йен (от 105 млн рублей до 182 млн рублей).
Добыча лосося между Россией и Японией осуществляется по соглашениям, заключенным в 1984 и 1985 годах, и продолжается уже несколько десятилетий, пишет sakh.online.
Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae).Кижуч — крупная рыба, достигает длины 108 см, массы 15,2 кг. От других лососей кижуч хорошо отличается ярко-серебристым цветом чешуи (отсюда японское и американское название — «серебряный лосось» и старое русское — «белая рыба»).
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