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Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил

Экономика

14 марта японское рыболовство объявило, что достигло соглашения с Москвой о том, что японские рыбаки смогут ловить горбушу и лосося в исключительной экономической зоне России с использованием траловых сетей.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Японцы смогут поймать до 125 тонн лосося, заплатив за это около 25 миллионов йен (примерно 14,5 миллиона рублей). Эта же сумма была и в прошлом году.

Планируется, что ловлю будет вести судно из префектуры Тояма, которое отправится в промысел из порта Нэмуро на северо-востоке Хоккайдо, недалеко от Южных Курил. В период с 1 июня по 31 июля японские рыбаки намерены добыть 10 тонн нерки, 21 тонну кеты, 90 тонн горбуши, 3 тонны кижуча и 1 тонну чавычи.

Стороны также обсуждали возможность добычи лосося, который выловлен в российских реках, в японской экономической зоне. Соглашение планировалось достичь к 13 числу, но его отложили на один день. В итоге, удалось добиться соглашения, которое позволит пробное ведение промысла.

С 2016 года ловля лосося дрифтерными сетями в российских водах запрещена для защиты морских биоресурсов, но японцы решили попробовать ловить траловыми сетями с поддержкой государства.

Важно отметить, что страна, где рыба отложила икру, имеет права на вновь появившуюся рыбу, поэтому японцы, несмотря на ловлю в своей зоне, обязаны платить компенсацию России. Как и в 2024 году, квота составила 2050 тонн, и японцы должны выплатить Москве сумму от 180 до 313 миллионов йен (от 105 млн рублей до 182 млн рублей).

Добыча лосося между Россией и Японией осуществляется по соглашениям, заключенным в 1984 и 1985 годах, и продолжается уже несколько десятилетий, пишет sakh.online.

Уточнения

Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae).Кижуч — крупная рыба, достигает длины 108 см, массы 15,2 кг. От других лососей кижуч хорошо отличается ярко-серебристым цветом чешуи (отсюда японское и американское название — «серебряный лосось» и старое русское — «белая рыба»).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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