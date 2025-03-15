Тарифы Трампа на руку пивоваренной отрасли? План переноса мирового производства в США может провалиться

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп вводит новые тарифы, которые якобы являются частью его плана переноса мирового производства в США.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

Однако многие аналитики сомневаются в эффективности этой стратегии, особенно когда речь идет о производстве элитных напитков и предметов роскоши. Например, для спиртных напитков происхождение имеет огромное значение: коньяк должен быть из Коньяка (Франция), а шампанское — из Шампани (Франция).

Но есть и определенные положительные моменты в торговой войне: пошлины могут помочь пивоваренной промышленности, которая уже страдает от снижения продаж и изменения потребительских привычек. Пиво, по мнению аналитиков, остается "островком стабильности".

AB InBev, крупнейший производитель пива в мире, заявил, что новые тарифы окажут ограниченное влияние на компанию, так как у них высокий уровень внутреннего производства. Генеральный директор Мишель Дукерис отметил, что в этом году они не ожидают серьезных проблем с тарифами.

Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк тоже считает, что предлагаемые тарифы будут "относительно приемлемыми". Он добавил, что пивоваренная промышленность в меньшей степени подвержена сбоям в международной торговле, пишет CNBC.

Уточнения

Конья́к (фр. cognac) — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.