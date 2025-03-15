Россия и США уже несколько месяцев обсуждают возможность покупки инфраструктуры "Северных потоков", пишет EADaily.
Американские компании также интересуются другими энергетическими активами в Германии, которые принадлежат российским корпорациям. В этой ситуации Германия остается в стороне и лишь наблюдает.
Одним из основных объектов переговоров является нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте, около 54% акций которого принадлежат "Роснефти". Другие акционеры, такие как компания "Шелл", теряют интерес к активу и не собираются больше инвестировать в него.
Американцы рассматривают возможность приобретения пакета акций у "Роснефти", что может стать частью более широкой сделки по разделу зон влияния в энергетической политике Германии. На переговорах, помимо представителей России и США, участвуют канцлер Германии Олаф Шольц и министерство экономики.
Интересно, что министерство иностранных дел Германии не включено в эти обсуждения. Источники говорят, что чем меньше вовлечены немецкие власти, тем выше шансы на успех соглашения.
Существует мнение, что Россия и США близки к компромиссу по эксплуатации "Северных потоков" и нефтеперерабатывающих заводов с российским участием. Решение может быть принято в ближайшие недели.
Один анонимный источник сравнил ситуацию с двумя людьми, которые "хлопают друг другу по плечу": Россия продает сырье, а США — транспортируют. Все выигрывают, а платят европейцы.
Представитель Христианско-демократического союза Норберт Рёттген призвал Германию немедленно изменить свою стратегию и воспрепятствовать сделке, чтобы не оказаться в ситуации, когда решения принимаются за их спинами.
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