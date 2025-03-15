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Золото как безопасная гавань: инвесторы спешат укрепить позиции

1:05
Экономика

По последним данным от Macquarie Group, драгоценный металл может достичь 3500 долларов за унцию в третьем квартале этого года.

Золотые слитки Union Bank of Switzerland
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Золотые слитки Union Bank of Switzerland

На фоне торговой войны и слабых данных по инфляции фьючерсы на золото подскочили выше 2990 долларов за унцию. Маркус Гарви из Macquarie отметил, что золото опережает ожидания и повысил прогноз до 3150 долларов в среднем за третий квартал, а максимальную цену — до 3500 долларов.

Факторы, способствующие этому росту, включают неопределенность в международных отношениях и действия президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин. Все это создает дополнительное давление на рынки.

Также стоит отметить, что фьючерсы на золото уже выросли более чем на 11% с начала года, и многие институциональные инвесторы активно накапливают физические слитки, чтобы избежать возможных налогов на импорт, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ  troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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