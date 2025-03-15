Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?
Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии

Доллар больше не король? Как мир обходит американскую валюту

1:31
Экономика

Доминирование доллара на международной арене оказалось под угрозой.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

Некоторым странам удалось запретить его использование в коммерческих и финансовых операциях, что стало настоящим поворотным моментом. Людям, у которых есть доллары, обменивают их, чтобы не потерять в стоимости.

На протяжении десятилетий доллар был главной валютой в мире, но в последние годы ряд стран начали уменьшать свою зависимость от него. От прямых запретов до ограничений на ключевые транзакции — эта тенденция меняет баланс в глобальной экономике.

В Европе страны тоже не сидят сложа руки. Россия, Белоруссия, Венгрия, Сербия и Турция вводят ограничения на использование доллара, продвигая свои национальные валюты. Это делается для укрепления экономик и защиты от возможных санкций.

На других континентах тоже происходят изменения. Китай активно продвигает юань, Иран исключил доллар из своих торговых операций, Венесуэла и Куба вводят строгие правила против использования доллара, а Северная Корея полностью его запрещает.

Эти шаги направлены на снижение уязвимости перед влиянием США и укрепление своих финансовых систем.

Последствия дедолларизации могут быть значительными: местные валюты могут стать более стабильными, а финансовая мощь США может ослабнуть, пишет cronista.

Уточнения

Финансовая система — форма организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводимого процесса по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии
Доллар больше не король? Как мир обходит американскую валюту
Плюс 500 ккал за день: врач назвала продукты, из-за которых растёт вес — исключите из рациона немедленно
Уникальная сила плацентарной косметики для омоложения и восстановления кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.