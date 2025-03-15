Доллар больше не король? Как мир обходит американскую валюту

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доминирование доллара на международной арене оказалось под угрозой.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Некоторым странам удалось запретить его использование в коммерческих и финансовых операциях, что стало настоящим поворотным моментом. Людям, у которых есть доллары, обменивают их, чтобы не потерять в стоимости.

На протяжении десятилетий доллар был главной валютой в мире, но в последние годы ряд стран начали уменьшать свою зависимость от него. От прямых запретов до ограничений на ключевые транзакции — эта тенденция меняет баланс в глобальной экономике.

В Европе страны тоже не сидят сложа руки. Россия, Белоруссия, Венгрия, Сербия и Турция вводят ограничения на использование доллара, продвигая свои национальные валюты. Это делается для укрепления экономик и защиты от возможных санкций.

На других континентах тоже происходят изменения. Китай активно продвигает юань, Иран исключил доллар из своих торговых операций, Венесуэла и Куба вводят строгие правила против использования доллара, а Северная Корея полностью его запрещает.

Эти шаги направлены на снижение уязвимости перед влиянием США и укрепление своих финансовых систем.

Последствия дедолларизации могут быть значительными: местные валюты могут стать более стабильными, а финансовая мощь США может ослабнуть, пишет cronista.

Уточнения

Финансовая система — форма организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводимого процесса по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.





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