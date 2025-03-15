Газовые запасы под угрозой? Перейдёт ли Россия на водород

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях растущего спроса на энергию Россия, обладая значительными запасами природного газа, является традиционным поставщиком энергоресурсов на международном рынке.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Однако природный водород, который рассматривается как новый источник энергии, может изменить динамику энергетических рынков. Россия через компанию "Газпром" начинает рассматривать возможность производства "белого" водорода.

"Газпром" планирует добычу природного водорода из газовых месторождений Восточной Сибири, на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях, где водород образуется вместе с метаном. Генеральный директор компании заявил, что низкоуглеродный "белый" водород может стать более эффективным решением по сравнению с традиционными углеводородами и способствовать декарбонизации и хранению энергии.

Водород используется для решения проблем с возобновляемыми источниками энергии в Европе, например, избыточная энергия от ветряков может использоваться для его производства.

Тем не менее, "Газпром" сталкивается с трудностями. Транспортировка водорода более сложна, чем природного газа, и многие страны выбирают локальное производство, чтобы избежать высоких затрат на транспортировку. Существующая инфраструктура на месторождениях предназначена для метана, что создает дополнительные проблемы. Высокие затраты на добычу и отсутствие стабильного мирового рынка сбыта могут усложнить стратегии компании на этом новом рынке, особенно на фоне конкуренции с другими странами, такими как Норвегия и Германия, которые также развивают свои инициативы по водороду, пишет ecoticias.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.