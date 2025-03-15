Где рыба? Объёмы вылова в России стремительно падают

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2025 года объёмы вылова рыбы в России сократились на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

По данным Росрыболовства, к 11 марта общий вылов составил 1,036 миллиона тонн. Лидером по объёмам добычи стал Дальневосточный бассейн, где рыбаки выловили 872 тысячи тонн, что на 8,1% меньше, чем в прошлом году.

В Северном бассейне снижение составило 40,3%, и вылов там сократился до 61,4 тысячи тонн. В Волжско-Каспийском бассейне добыча снизилась на 17,6% до 17,7 тысячи тонн.

Однако в некоторых районах вылов рыбы показал рост. В Западном бассейне добыча увеличилась на 8,3%, составив 19,5 тысячи тонн, а в Азово-Черноморском бассейне рост составил 20,5%, с выловом 10,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили почти 54 тысячи тонн водных биоресурсов, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Рыболо́вство — деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных законом случаях по приёмке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.



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