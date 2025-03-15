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Миллиарды на крабах: Россия устанавливает рекорды по экспорту в Поднебесную

1:11
Экономика

В январе 2025 года Россия значительно увеличила экспорт крабов, отправив на внешние рынки более 6500 тонн свежих и замороженных крабов, что на 38% больше, чем в январе 2024 года.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Основным потребителем российских крабов остается Китай, на который приходится 56% от общего объёма экспорта. Южная Корея заняла второе место с долей 43%, а Япония приобрела лишь 1% от общего объёма.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в 2024 году страна импортировала из России живых, свежих и замороженных крабов на сумму 1,14 миллиарда долларов США, что на 16,7% больше по сравнению с 2023 годом.

В общей сложности, за год Китай закупил у России ракообразных (включая крабов и креветок) на сумму 1,3 миллиарда долларов США, что является историческим рекордом, на 7% больше, чем в предыдущем году, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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