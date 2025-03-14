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Ультиматум G7: Россию ждут новые санкции за отказ от перемирия

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Экономика

Страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность введения новых санкций против России, если она откажется поддержать предложение об установлении на Украине режима прекращения огня на 30 дней.

Саммит G7
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саммит G7

Согласно проекту заявления, участники G7 призывают Россию ответить взаимностью и согласиться на прекращение огня на равных условиях, с обязательством полного выполнения.

Этот проект был одобрен высокопоставленными дипломатами стран G7, однако для его реализации необходимо окончательное утверждение министрами иностранных дел.

Если Россия не согласится с предложением, это может привести к усилению международной изоляции и санкционному давлению со стороны западных стран, пишет Reuters.

Уточнения

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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