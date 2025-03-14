Ультиматум G7: Россию ждут новые санкции за отказ от перемирия

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность введения новых санкций против России, если она откажется поддержать предложение об установлении на Украине режима прекращения огня на 30 дней.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саммит G7

Согласно проекту заявления, участники G7 призывают Россию ответить взаимностью и согласиться на прекращение огня на равных условиях, с обязательством полного выполнения.

Этот проект был одобрен высокопоставленными дипломатами стран G7, однако для его реализации необходимо окончательное утверждение министрами иностранных дел.

Если Россия не согласится с предложением, это может привести к усилению международной изоляции и санкционному давлению со стороны западных стран, пишет Reuters.

Уточнения

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.



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