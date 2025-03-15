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Выстрел в ногу: в Европе нашли пользу в разгоревшейся торговой войне с США

1:12
Экономика

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало охарактеризовал торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом, как пример автогола, что означает, что такие действия наносят ущерб прежде всего США.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

По словам де Гало, происходящее в США — это крайне плохие новости для их экономики. Он отметил, что команда Трампа управляет экономикой, как если бы это была игра в "Монополию", где выигрывает один, а другой обязательно проигрывает.

Однако руководитель французского регулятора подчеркнул, что экономика должна быть ориентирована на создание общего процветания, что предполагает обмен талантами, идеями, продуктами и инновациями, а не на разрушение взаимовыгодных отношений.

Несмотря на эскалацию торговой напряжённости, которая представляет собой серьёзную угрозу для мировой экономики, де Гало считает, что Европе это может принести пользу, пишет Le Figaro.

Он уверен, что торговая война может усилить экономическую и военную волю Европейского союза, особенно с учетом того, что ЕС обладает достаточными возможностями для ответных действий на шаги Трампа.

Уточнения

Эконо́мика  — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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