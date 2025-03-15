Китайские нефтяные компании Sinopec и Zhenhua Oil начали ограничивать импорт российской нефти, включая сырьё от одного из крупнейших российских производителей — "Сургутнефтегаза".
Эти меры стали результатом воздействия западных санкций, введённых США в январе 2025 года против российских нефтяных компаний, таких как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
В результате этих санкций, два крупных китайских импортёры прекратили закупки российской нефти, а два других сократили объёмы поставок.
Решение китайских компаний, как отмечает Reuters, связано с необходимостью соблюдения санкций, наложенных администрацией США.
После введения ограничений, поставки российской нефти в Китай и Индию, традиционных крупных покупателей, значительно снизились. Несмотря на запросы в "Сургутнефтегаз", на момент публикации комментариев от компании не поступило.
ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в трёх нефтегазоносных провинциях в России: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?