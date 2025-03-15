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Санкции США вынуждают Китай отказаться от российской нефти

1:01
Экономика

Китайские нефтяные компании Sinopec и Zhenhua Oil начали ограничивать импорт российской нефти, включая сырьё от одного из крупнейших российских производителей — "Сургутнефтегаза".

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Эти меры стали результатом воздействия западных санкций, введённых США в январе 2025 года против российских нефтяных компаний, таких как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

В результате этих санкций, два крупных китайских импортёры прекратили закупки российской нефти, а два других сократили объёмы поставок.

Решение китайских компаний, как отмечает Reuters, связано с необходимостью соблюдения санкций, наложенных администрацией США.

После введения ограничений, поставки российской нефти в Китай и Индию, традиционных крупных покупателей, значительно снизились. Несмотря на запросы в "Сургутнефтегаз", на момент публикации комментариев от компании не поступило.

Уточнения

ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в трёх нефтегазоносных провинциях в России: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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