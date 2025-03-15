Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правило 3-30-300: делаем городскую жизнь в разы здоровее
7 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды — они всегда актуальны
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы
Хотите больше энергии и чистый воздух? Просто поставьте это растение в комнате
Никогда не стирайте эти вещи вместе с кондиционером для белья
Как один город победил крыс раз и навсегда
Вкусная макаронная запеканка с шампиньонами – без хлопот
Шелковистое чудо: секрет тающих во рту макарон с сыром — нежнее нежного!

Когда каждая капля на счету: в индустрии текстиля предлагают перерабатывать старую одежду

0:58
Экономика

Текстильная промышленность исторически развивалась вблизи водоемов. Однако это привело к значительным расходам воды и загрязнению окружающей среды.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

Исследования показывают, что на средний гардероб уходит 817 131 литр воды. При этом лишь 1% одежды перерабатывается.

В связи с этим текстильная промышленность намерена подключиться к новым технологиям. Современные цифровые принтеры, такие как Epson Monna Lisa ML-13000, могут сократить использование воды на 97% по сравнению с традиционными методами.

Технология Epson Dry Fiber перерабатывает использованную одежду на основные волокна для создания новых тканей. Если эта технология получит широкое применение, она поможет решить две основные проблемы отрасли: уменьшить расход воды и увеличить переработку старой одежды, пишет lavanguardia.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты
Еда и рецепты
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Правило 3-30-300: делаем городскую жизнь в разы здоровее
7 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды — они всегда актуальны
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы
Хотите больше энергии и чистый воздух? Просто поставьте это растение в комнате
Никогда не стирайте эти вещи вместе с кондиционером для белья
Как один город победил крыс раз и навсегда
Вкусная макаронная запеканка с шампиньонами – без хлопот
Шелковистое чудо: секрет тающих во рту макарон с сыром — нежнее нежного!
Возвращение Fiat Punto: слухи множатся, надежды растут, а итальянцы готовят интригу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.