Когда каждая капля на счету: в индустрии текстиля предлагают перерабатывать старую одежду

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Текстильная промышленность исторически развивалась вблизи водоемов. Однако это привело к значительным расходам воды и загрязнению окружающей среды.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Исследования показывают, что на средний гардероб уходит 817 131 литр воды. При этом лишь 1% одежды перерабатывается.

В связи с этим текстильная промышленность намерена подключиться к новым технологиям. Современные цифровые принтеры, такие как Epson Monna Lisa ML-13000, могут сократить использование воды на 97% по сравнению с традиционными методами.

Технология Epson Dry Fiber перерабатывает использованную одежду на основные волокна для создания новых тканей. Если эта технология получит широкое применение, она поможет решить две основные проблемы отрасли: уменьшить расход воды и увеличить переработку старой одежды, пишет lavanguardia.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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