Яйца предлагают по низким ценам: мифы и реальность европейского рынка

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В магазинах Болгарии ценники на куриные яйца одни из самых низких в Евросоюзе.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Однако и доходы тут также на низком уровне по сравнению с другими странами ЕС.

Стоит упомянуть о том, что украинский производитель яиц пользуется финансовой поддержкой Болгарии и предлагает свою продукцию по отнюдь "не демократичным" ценам.

В этой связи болгарское издание "Свободно слово" задается вопросами: какие яйца поступают от украинских производителей, эта продукция соответствует требованиям ЕС (или в производстве используется ГМО) и какова реальная ситуация с собственным производством. Эти вопросы заставляют задуматься о глубинных аспектах болгарского агросектора, пишет издание.

Уточнения

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Всемирная организация здравоохранения даёт более узкое определение, согласно которому генетически модифицированные организмы — это организмы, чей генетический материал (ДНК) был изменен, причём такие изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или естественной рекомбинации.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.