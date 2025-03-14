В магазинах Болгарии ценники на куриные яйца одни из самых низких в Евросоюзе.
Однако и доходы тут также на низком уровне по сравнению с другими странами ЕС.
Стоит упомянуть о том, что украинский производитель яиц пользуется финансовой поддержкой Болгарии и предлагает свою продукцию по отнюдь "не демократичным" ценам.
В этой связи болгарское издание "Свободно слово" задается вопросами: какие яйца поступают от украинских производителей, эта продукция соответствует требованиям ЕС (или в производстве используется ГМО) и какова реальная ситуация с собственным производством. Эти вопросы заставляют задуматься о глубинных аспектах болгарского агросектора, пишет издание.
Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Всемирная организация здравоохранения даёт более узкое определение, согласно которому генетически модифицированные организмы — это организмы, чей генетический материал (ДНК) был изменен, причём такие изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или естественной рекомбинации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?