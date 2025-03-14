TSMC инвестирует 100 млрд долларов в США — Трамп считает это успехом своего плана

В своем 90-минутном обращении к Конгрессу президент Дональд Трамп прокомментировал инвестиционное обещание компании TSMC в размере 100 миллиардов долларов для США.
Он заявил, что это подтверждает эффективность его плана "Америка прежде всего". И якобы обещание стало результатом его заявлений о введении пошлины на чипы из Тайваня.
Однако правительство Тайваня и представители TSMC объясняют, что решение инвестировать в США не связано с давлением из Вашингтона, а скорее является частью стратегии расширения производства для удовлетворения потребностей клиентов.
Тем временем оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан выразила сомнения относительно переноса передовых технологий TSMC в США. Сторонники Пекина также подняли вопросы о вероятности того, что TSMC может стать "американской компанией по производству полупроводников", хотя никакие доказательства этого заявления предоставлены не были, пишет finance. yahoo.
Чип — одно из названий микросхемы.
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