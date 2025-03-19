Что будет с рублём к концу года? Прогноз от инвестстратега

Сегодня 81,50 рублей стоит доллар. Российская валюта укрепляется с каждым днём. Что дальше будет с рублём, рассказал в беседе с Pravda. Ru Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал".
По его словам, российская валюта укрепилась во многом спекулятивно, капиталы идут в рублевые активы в надежде на урегулирование конфликта на Украине.
"Также действует фактор высоких процентных ставок и сокращение оттока капитала из-за санкционных рисков. Дальнейшая динамика рубля будет во многом зависеть от хода мирного процесса, в случае успешных переговоров рубль может ещё немного укрепиться", — заявил Суверов.
При этом, как он добавил, к концу 2025 года вероятно ослабление рубля, поскольку высокая инфляция сьедает покупательскую способность российской валюты.
"Не исключён откат в район 90-100 руб за доллар", — заключил эксперт.
Рубль — название современных валют России.
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