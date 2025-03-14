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Ослабил позиции? Курс евро против доллара

1:35
Экономика

Евро немного ослабил свои позиции против доллара после резкого подъема в предыдущие дни.

Монета в 7 евро
Фото: lagazzettadiviareggio.it is licensed under Free More info
Монета в 7 евро

Во вторник он даже кратковременно превысил порог 1,09 долларов. В начале февраля евро упал до минимального уровня с ноября 2022 года, опустившись ниже 1,02 доллара, но затем начал постепенно укрепляться и добрался до текущих значений.

Сегодня утром в межбанковской торговле во Франкфурте-на-Майне (Германия) единая европейская валюта котировалась по 1,0875 долларов, что немного ниже уровня предыдущего дня. Европейский центральный банк установил курс евро на уровне 1,0886 долларов.

В прошлом месяце евро достиг своего самого низкого курса по отношению к доллару 13 февраля, когда он составил 1,0393. Самый высокий курс в феврале был зафиксирован 11 марта, когда евро поднялся до 1,0920 долларов.

В прошлом году самый низкий курс евро был на уровне 1,0125 долларов 3 февраля, а самый высокий курс был зарегистрирован летом 25 августа, когда евро достиг значения 1,1193 долларов, сообщает actualno.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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