Болгарию готовят к введению евро

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Паскаль Донохо, председатель Еврогруппы, заявил, что Болгария стремится к прогрессу в своем намерении ввести евро к 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Болгарии

В связи с этим он попросил Европейскую комиссию и Европейский центральный банк оценить уровень ее конвергенции с еврозоной. Политик отметил, что еврозона продолжает оставаться стабильной, несмотря на глобальную неопределенность.

Донохо призвал к дальнейшим шагам для обеспечения устойчивой конвергенции и выделил необходимость взаимодействия с международными партнерами, чтобы представить европейский голос на мировой арене.

Он также указал на важность формирования единого рынка капиталов и ускорения прогресса в введении цифрового евро для сохранения стратегической автономии Европы, пишет болгарское издание frognews.

Уточнения

Конверге́нция (от лат. convergo «сближаю») — процесс сближения, схождения (в разном смысле), сближение экономик различных регионов.



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