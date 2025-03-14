Вчера Zewa — сегодня Zemma: бренд меняет название в России

По информации компании, продукция, ранее выпускаемая под маркой Zewa в России, начнет появляться на прилавках под новым именем с марта 2025 года.
Упаковка сохранит текущий дизайн, но уже с объявлением о новой марке. Полное обновление бренда запланировано на 2026 год.
На данный момент компания работает над дизайном упаковки для нового бренда, который будет соответствовать позиционированию и ценностям, а также учитывать предпочтения российской аудитории.
Исполнительный директор "EvoCom" Артем Лебедев подчеркнул, что изменение названия не повлияет на качество продукции, которое останется высоким. Компания также планирует расширение ассортимента и модернизацию производства.
Напомним, шведская компания Essity, владелец брендов Zewa, Libresse, Tork и Tena, объявила о продаже своего бизнеса в России в июле 2023 года. С июня 2024 года Essity производит продукцию под новым именем — Evolution of Comfort, пишет издание fakti.
Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.