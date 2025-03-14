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Вчера Zewa — сегодня Zemma: бренд меняет название в России

1:12
Экономика

По информации компании, продукция, ранее выпускаемая под маркой Zewa в России, начнет появляться на прилавках под новым именем с марта 2025 года.

завод, где производят туалетная бумага Zewa
Фото: commons.wikimedia.org by Ikar.us, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
завод, где производят туалетная бумага Zewa

Упаковка сохранит текущий дизайн, но уже с объявлением о новой марке. Полное обновление бренда запланировано на 2026 год.

На данный момент компания работает над дизайном упаковки для нового бренда, который будет соответствовать позиционированию и ценностям, а также учитывать предпочтения российской аудитории. 

Исполнительный директор "EvoCom" Артем Лебедев подчеркнул, что изменение названия не повлияет на качество продукции, которое останется высоким. Компания также планирует расширение ассортимента и модернизацию производства.

Напомним, шведская компания Essity, владелец брендов Zewa, Libresse, Tork и Tena, объявила о продаже своего бизнеса в России в июле 2023 года. С июня 2024 года Essity производит продукцию под новым именем — Evolution of Comfort, пишет издание fakti.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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