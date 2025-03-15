Как монетизировать свободное время: советы для начинающих фрилансеров

В условиях экономической нестабильности и массовых сокращений всё больше молодых людей ищут способы дополнительного заработка. Рост цен, автоматизация и изменения в политике занятости вынуждают многих искать подработку, которая поможет свести концы с концами.
По данным Бюро статистики труда США, около 5% работников имеют более одной работы, а 1,1 миллиона из них заняты в краткосрочных контрактах. Исследователи из NetCredit проанализировали 144 популярных подработки на платформе Fiverr, чтобы выяснить, какие из них приносят наибольший доход.
(Перевод по курсу 90 рублей за доллар.)
Не имея профессиональных навыков, можно начать зарабатывать с нулевого уровня. Вот 10 самых прибыльных вариантов с средней почасовой ставкой:
Эксперты советуют относиться к подработке как к небольшому бизнесу. Вот 6 шагов, которые помогут добиться успеха:
Подработки становятся не просто способом подзаработать, но и возможностью построить устойчивый бизнес. Онлайн-платформы позволяют начать зарабатывать в считанные часы, но для стабильного дохода потребуется долгосрочная стратегия и дисциплина.
Если у вас есть свободные несколько часов в неделю и недооценённые навыки, подработка может стать не только источником дополнительного дохода, но и трамплином в новую карьеру.
Фрила́нсер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика» (lance — рыцарское копьё), но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.
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