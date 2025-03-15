Как монетизировать свободное время: советы для начинающих фрилансеров

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях экономической нестабильности и массовых сокращений всё больше молодых людей ищут способы дополнительного заработка. Рост цен, автоматизация и изменения в политике занятости вынуждают многих искать подработку, которая поможет свести концы с концами.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оплата наличными

По данным Бюро статистики труда США, около 5% работников имеют более одной работы, а 1,1 миллиона из них заняты в краткосрочных контрактах. Исследователи из NetCredit проанализировали 144 популярных подработки на платформе Fiverr, чтобы выяснить, какие из них приносят наибольший доход.

Топ-4 самых прибыльных подработок

Маркетинговая стратегия - самая прибыльная подработка, приносящая $150 (13 500 рублей) в день. Написание контента для сайтов - лидер среди писательских услуг с доходом $107,50 (9 700 рублей) в день. Создание AI-видеороликов - самая высокооплачиваемая AI-подработка ($110 (9 950 рублей) в день). Фокус-группы - наиболее прибыльный вариант без опыта ($28 (2 500 рублей) в час).

(Перевод по курсу 90 рублей за доллар.)

10 лучших подработок без опыта

Не имея профессиональных навыков, можно начать зарабатывать с нулевого уровня. Вот 10 самых прибыльных вариантов с средней почасовой ставкой:

Виртуальный ассистент — $26,63 (2 400 рублей) Тестировщик сайтов — $25 (2 250 рублей) Выгул собак — $24,84 (2 230 рублей) Няня — $21,39 (1 925 рублей) Онлайн-репетитор — $21,15 (1 900 рублей) Персональный ассистент — $20,58 (1 850 рублей) Бэбиситтер — $19,99 (1 800 рублей) Уборщик домов — $19,82 (1 780 рублей) Курьер/доставщик — $19,60 (1 765 рублей)

Как превратить подработку в стабильный бизнес?

Эксперты советуют относиться к подработке как к небольшому бизнесу. Вот 6 шагов, которые помогут добиться успеха:

Выберите подработку, сочетающуюся с вашей основной работой. Развивайтесь постепенно, не перегружая себя. Находите клиентов не только на фриланс-платформах, но и через личные контакты. Оформите бизнес официально, чтобы избежать налоговых проблем. Планируйте своё время, выделяя место для отдыха. Используйте технологии, автоматизируя рутинные процессы.

Подработки становятся не просто способом подзаработать, но и возможностью построить устойчивый бизнес. Онлайн-платформы позволяют начать зарабатывать в считанные часы, но для стабильного дохода потребуется долгосрочная стратегия и дисциплина.

Если у вас есть свободные несколько часов в неделю и недооценённые навыки, подработка может стать не только источником дополнительного дохода, но и трамплином в новую карьеру.

Уточнения

Фрила́нсер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика» (lance — рыцарское копьё), но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.



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