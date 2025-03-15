Как монетизировать свободное время: советы для начинающих фрилансеров

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3:31
Экономика

В условиях экономической нестабильности и массовых сокращений всё больше молодых людей ищут способы дополнительного заработка. Рост цен, автоматизация и изменения в политике занятости вынуждают многих искать подработку, которая поможет свести концы с концами.

Оплата наличными
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оплата наличными

По данным Бюро статистики труда США, около 5% работников имеют более одной работы, а 1,1 миллиона из них заняты в краткосрочных контрактах. Исследователи из NetCredit проанализировали 144 популярных подработки на платформе Fiverr, чтобы выяснить, какие из них приносят наибольший доход.

Топ-4 самых прибыльных подработок

  1. Маркетинговая стратегия - самая прибыльная подработка, приносящая $150 (13 500 рублей) в день.
  2. Написание контента для сайтов - лидер среди писательских услуг с доходом $107,50 (9 700 рублей) в день.
  3. Создание AI-видеороликов - самая высокооплачиваемая AI-подработка ($110 (9 950 рублей) в день).
  4. Фокус-группы - наиболее прибыльный вариант без опыта ($28 (2 500 рублей) в час).

(Перевод по курсу 90 рублей за доллар.)

10 лучших подработок без опыта

Не имея профессиональных навыков, можно начать зарабатывать с нулевого уровня. Вот 10 самых прибыльных вариантов с средней почасовой ставкой:

  1. Виртуальный ассистент — $26,63 (2 400 рублей)
  2. Тестировщик сайтов — $25 (2 250 рублей)
  3. Выгул собак — $24,84 (2 230 рублей)
  4. Няня — $21,39 (1 925 рублей)
  5. Онлайн-репетитор — $21,15 (1 900 рублей)
  6. Персональный ассистент — $20,58 (1 850 рублей)
  7. Бэбиситтер — $19,99 (1 800 рублей)
  8. Уборщик домов — $19,82 (1 780 рублей)
  9. Курьер/доставщик — $19,60 (1 765 рублей)

Как превратить подработку в стабильный бизнес?

Эксперты советуют относиться к подработке как к небольшому бизнесу. Вот 6 шагов, которые помогут добиться успеха:

  1. Выберите подработку, сочетающуюся с вашей основной работой.
  2. Развивайтесь постепенно, не перегружая себя.
  3. Находите клиентов не только на фриланс-платформах, но и через личные контакты.
  4. Оформите бизнес официально, чтобы избежать налоговых проблем.
  5. Планируйте своё время, выделяя место для отдыха.
  6. Используйте технологии, автоматизируя рутинные процессы.

Подработки становятся не просто способом подзаработать, но и возможностью построить устойчивый бизнес. Онлайн-платформы позволяют начать зарабатывать в считанные часы, но для стабильного дохода потребуется долгосрочная стратегия и дисциплина.

Если у вас есть свободные несколько часов в неделю и недооценённые навыки, подработка может стать не только источником дополнительного дохода, но и трамплином в новую карьеру.

Уточнения

Фрила́нсер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика» (lance — рыцарское копьё), но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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