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Национальная гордость или политика: почему Мексика боится ГМО-кукурузы

4:39
Экономика

"Sin maíz, no hay país” — "Без кукурузы нет страны”. В Мексике эта фраза звучит не просто как пословица, а как политический лозунг.

Кукуруза
Фото: flickr.com by inkknife_2000 (7.5 million views +), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/7.5/
Кукуруза

На этой неделе власти страны закрепили это утверждение в Конституции, объявив местную кукурузу "элементом национальной идентичности” и наложив запрет на выращивание генетически модифицированных семян. Решение, направленное на защиту тысяч местных сортов кукурузы от американских ГМО-версий, стало важной частью националистического курса.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала реформу способом защитить национальный суверенитет, подчеркнув, что кукуруза связывает мексиканцев с их корнями и культурой.

Запрет ГМО-кукурузы: новый этап в торговой войне?

Попытки ограничить ввоз и использование ГМО-продукции в Мексике предпринимались и ранее. В 2023 году экс-президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о запрете использования генетически модифицированной кукурузы в тесте для тортильи, кормах для животных и промышленности. Однако США подали жалобу, и международный арбитражный суд постановил, что этот запрет нарушает торговое соглашение США-Мексика-Канада (USMCA).

После проигранного спора Мексика отказалась от запрета на импорт ГМО-кукурузы, но приняла новую меру: запрещено выращивание таких семян. Теперь законодательно закреплено, что мексиканские фермеры могут сажать только традиционные сорта.

Каждый год США продают Мексике ГМО-кукурузы на $5 млрд, и большая часть идет на корм скоту. Несмотря на то, что выращивание ГМО-культур в стране было в основном запрещено еще с 2013 года, эксперты говорят, что контрабанда и неконтролируемое опыление угрожают уникальному генофонду мексиканской кукурузы.

Почему мексиканцы так защищают свою кукурузу?

Кукуруза появилась в Мексике 9 000 лет назад, когда древние земледельцы окультурили дикое растение теосинте. С тех пор она стала символом страны.

Культ кукурузы прослеживается в искусстве, мифологии и даже религии. В доколониальной эпохе скульпторы высекали изображения бога кукурузы Сентеотля в храмах, а в ХХ веке Диего Ривера и Фрида Кало изображали кукурузные поля и блюда из маиса в своих картинах.

"Изобретение кукурузы мексиканцами сопоставимо с изобретением огня человеком", — писал Нобелевский лауреат Октавио Пас.

Средний мексиканец съедает от 500 г до 1 кг кукурузы в день. Она используется в тортильях, тамалес, позоле, атоле. Потеря контроля над этим продуктом, по мнению ученых, может иметь катастрофические последствия.

ГМО: угроза или миф?

Некоторые мексиканские исследователи считают, что американская кукуруза хуже по качеству. Бывший глава Национального совета по науке и технологиям Мария Элена Альварес-Буйя утверждает, что ГМО-продукция связана с заболеваниями печени и другими рисками. Ее исследования показывают, что в 90% образцов тортильи из мексиканских городов обнаружены следы ГМО.

Однако США и биотехнологические компании категорически отвергают эти утверждения. Американские фермеры называют запрет политическим шагом, а не научно обоснованным решением.

Свободная торговля или двойные стандарты?

Мексика еще в 1980-х годах была экспортером кукурузы, но после подписания Соглашения о свободной торговле (NAFTA) в 1994 году не выдержала конкуренции с американскими агропредприятиями.

После подписания NAFTA импорт кукурузы из США вырос с 3,1 млн тонн до 23,4 млн тонн. Многие мексиканские фермеры либо перешли на натуральное хозяйство, либо уехали на заработки в США.

Эксперт Тимоти Уайз считает, что США используют торговые правила в свою пользу.

"Мы игнорируем соглашения, когда нам это удобно, но требуем их соблюдения, когда это выгодно биотехнологическим компаниям," — отмечает он.

 

Уточнения

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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