А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для Хмельницкой АЭС на Украине планировалась закупка двух российских ядерных реакторов с "Белене", недостроенной атомной электростанции, которая расположена в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией.

Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС

11 февраля 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон об одобрении сделки. Крайний срок для завершения переговоров истек 11 марта 2025 года. Как выяснилось, сделке противостоят оппоненты как в Софии, так и в Киеве. Соглашение между Болгарией и Украиной по продаже российского оборудования для Хмельницкой АЭС пока поставлено на паузу, пишет болгарское издание trud.

Как известно, реакторы, предназначенные для "Белене", типа ВВЭР-1000/V-320 производятся в России и соответствуют современным требованиям безопасности.

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