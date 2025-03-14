6 миллиардов долларов на нефть – сможет ли Эфиопия отказаться от импорта

Эфиопия уверенно занимает лидирующие позиции в сфере возобновляемой энергетики на африканском континенте. Практически вся электроэнергия страны поступает из экологически чистых источников, главным образом — из гидроэлектростанций.
По словам эфиопского политика Фицума Асэфы, страна получает почти 100% своей электроэнергии из возобновляемых источников. Такой подход позволяет минимизировать зависимость от импорта ископаемого топлива, а также снижает уязвимость перед колебаниями мировых цен на энергоносители.
Согласно данным Международной торговой администрации, около 90% установленной энергетической мощности Эфиопии приходится на гидроэлектростанции, еще 8% обеспечивают ветряные электростанции и 2% — геотермальные источники.
Правительство активно продвигает проекты по электрификации сельских районов, используя солнечную и ветровую энергию. Это особенно важно, поскольку доступ к электричеству в стране пока есть менее чем у 60% населения.
Эксперты отмечают, что природные ресурсы позволяют Эфиопии значительно нарастить объемы производства электроэнергии. По оценкам Международной торговой администрации, страна имеет потенциал для генерации более 60 000 мегаватт из гидроэлектростанций, солнечных, ветряных и геотермальных источников.
При этом расходы на электроэнергию остаются стабильными, что выгодно как для промышленности, так и для частных потребителей. Однако текущие мощности страны составляют лишь 5200 мегаватт, что пока недостаточно для покрытия растущего спроса.
Еще один интересный факт — несмотря на развитую возобновляемую энергетику, в 2023 году Эфиопия потратила около 6 миллиардов долларов на импорт ископаемого топлива. При этом более половины этих затрат ушло на топливо для транспорта.
Чтобы снизить зависимость от нефти, власти страны объявили, что импорт автомобилей с ДВС запрещен — теперь ввозить можно только электромобили. Однако пока остается неясным, насколько строго соблюдается этот запрет.
Отказ от ископаемого топлива в энергетическом секторе помогает сократить выбросы парниковых газов, что делает Эфиопию одной из самых экологически чистых стран в плане производства электроэнергии. В отличие от стран, работающих на угле или нефти, местные ГЭС, солнечные и ветряные станции не производят CO₂.
Ставка на возобновляемые источники энергии не только способствует энергетической независимости страны, но и играет важную роль в борьбе с изменением климата.
Эфио́пия (амх. ኢትዮጵያ), официальное название: Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Эфио́пия (амх. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ), ранее также была известна как Абисси́ния — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).
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