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6 миллиардов долларов на нефть – сможет ли Эфиопия отказаться от импорта

2:58
Экономика

Эфиопия уверенно занимает лидирующие позиции в сфере возобновляемой энергетики на африканском континенте. Практически вся электроэнергия страны поступает из экологически чистых источников, главным образом — из гидроэлектростанций.

нефтедобыча
Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефтедобыча

Энергетическая стратегия Эфиопии

По словам эфиопского политика Фицума Асэфы, страна получает почти 100% своей электроэнергии из возобновляемых источников. Такой подход позволяет минимизировать зависимость от импорта ископаемого топлива, а также снижает уязвимость перед колебаниями мировых цен на энергоносители.

Согласно данным Международной торговой администрации, около 90% установленной энергетической мощности Эфиопии приходится на гидроэлектростанции, еще 8% обеспечивают ветряные электростанции и 2% — геотермальные источники.

Правительство активно продвигает проекты по электрификации сельских районов, используя солнечную и ветровую энергию. Это особенно важно, поскольку доступ к электричеству в стране пока есть менее чем у 60% населения.

Огромный потенциал развития

Эксперты отмечают, что природные ресурсы позволяют Эфиопии значительно нарастить объемы производства электроэнергии. По оценкам Международной торговой администрации, страна имеет потенциал для генерации более 60 000 мегаватт из гидроэлектростанций, солнечных, ветряных и геотермальных источников.

При этом расходы на электроэнергию остаются стабильными, что выгодно как для промышленности, так и для частных потребителей. Однако текущие мощности страны составляют лишь 5200 мегаватт, что пока недостаточно для покрытия растущего спроса.

Электромобили вместо бензина?

Еще один интересный факт — несмотря на развитую возобновляемую энергетику, в 2023 году Эфиопия потратила около 6 миллиардов долларов на импорт ископаемого топлива. При этом более половины этих затрат ушло на топливо для транспорта.

Чтобы снизить зависимость от нефти, власти страны объявили, что импорт автомобилей с ДВС запрещен — теперь ввозить можно только электромобили. Однако пока остается неясным, насколько строго соблюдается этот запрет.

Чистая энергетика — вклад в экологию

Отказ от ископаемого топлива в энергетическом секторе помогает сократить выбросы парниковых газов, что делает Эфиопию одной из самых экологически чистых стран в плане производства электроэнергии. В отличие от стран, работающих на угле или нефти, местные ГЭС, солнечные и ветряные станции не производят CO₂.

Ставка на возобновляемые источники энергии не только способствует энергетической независимости страны, но и играет важную роль в борьбе с изменением климата.

Уточнения

Эфио́пия (амх. ኢትዮጵያ), официальное название: Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Эфио́пия (амх. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ), ранее также была известна как Абисси́ния — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).
 

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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