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Жирный кусок манит! Британцы стремятся получить доступ к минеральным ресурсам Украины

Экономика

Доступ к минеральным ресурсам какой-либо страны часто зависит от ослабления государственного регулирования, что позволяет иностранным корпорациям заключать выгодные сделки.

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

Декларация о 100-летнем партнерстве между Великобританией и Украиной нацелена на поддержку разработки стратегии в области полезных ископаемых.

Как сообщает Zero Hedge, недавнее рассекреченное исследование показало, что британская помощь Украине направлена на поддержку реформ в интересах частного сектора и на давление на правительство Украины с целью открытия экономики для иностранных инвесторов. В рамках проекта SOERA, финансируемого USAID, Великобритания работает над продвижением приватизации государственных предприятий и изменением законодательства Украины для создания более благоприятной среды для инвестиций.

Внешняя политика Великобритании во многом определяется желанием её корпораций получить доступ к ресурсам других стран. Например, в 50-х годах прошлого века британцы в Малайзии нацелились на каучук, вторжение в Ирак в 2003 году было в значительной степени связано с нефтью. Очередной важной задачей является конкуренция с Китаем, который является крупнейшим производителем многих критически важных минералов. 

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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