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Бренд под огнём! Как политическая активность Илона Маска влияет на продажи Tesla

1:39
Экономика

Аналитики JPMorgan Chase считают, что за последние месяцы Tesla понесла серьезный репутационный ущерб, который не имеет аналогов в автомобильной промышленности.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Они отмечают, что бренд резко теряет в цене, и такое быстрое падение сложно вспомнить в истории, пишет Quartz.

В США прошли протесты против генерального директора Tesla Илона Маска, который стал заметной фигурой в правительстве Дональда Трампа. Маск заявил, что управлять бизнесом стало сложно, так как он сосредоточен на работе с правительством.

С начала года на объектах Tesla произошло более десяти случаев насильственных действий, включая поджоги и вандализм. В частности, во Франции подожгли несколько автомобилей Tesla, а в Берлине вспыхнули пожары на строительной площадке завода.

Бренд Tesla оценивался в 43 миллиарда долларов в октябре 2024 года, что на 66,2 миллиарда меньше, чем в начале 2023 года, когда Маск начал активно поддерживать политические кампании. Продажи Tesla в Европе и Китае снизились, и в Калифорнии продажи падают уже пять кварталов подряд.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что в первом квартале будет поставлено 355 000 автомобилей, что ниже предыдущих ожиданий. Аналитики UBS также снизили прогноз поставок, отметив снижение заказов. Акции Tesla также пострадали, хотя на днях наблюдался небольшой рост.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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