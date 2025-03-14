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Высокая долговая нагрузка под контролем! Что ждёт ипотечников

1:04
Экономика

С 1 июля 2025 года россияне с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой почти не смогут получить ипотечный кредит.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Центробанк планирует ввести количественные ограничения, известные как макропруденциальные лимиты (МПЛ), для наиболее рискованных заемщиков.

На первом этапе ограничения коснутся тех, кто тратит более 80% своих доходов на обслуживание долга и имеет первоначальный взнос не более 20%. Конкретные лимиты пока не раскрыты, но они будут определяться в зависимости от экономической ситуации и состояния рынка ипотеки, пишет Life.ru.

Эксперты считают, что это шаг в правильном направлении, так как после отмены льготной ипотеки в прошлом году банки начали искать способы кредитования заемщиков с низким первоначальным взносом.

Также Банк России получил право вводить макропруденциальные лимиты, и их действие начнется с 1 апреля текущего года.

Уточнения

Лимит (лат  limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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