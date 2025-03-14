Борьба с мошенниками продолжается! Банки предлагают заморозку подозрительных переводов

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки разработали новый механизм борьбы с мошенниками, позволяющий замораживать деньги на счете получателя подозрительных переводов.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Согласно предложению, средства в размере от 10 до 50 тысяч рублей будут блокироваться на 24 часа, а суммы свыше 50 тысяч — на 48 часов. Если в ходе проверки подтвердится, что перевод был осуществлен без согласия отправителя, деньги вернутся к владельцу.

Национальный совет финансового рынка уже направил соответствующее письмо в Банк России. Предложение включает автоматическую блокировку всей суммы на счете получателя на двое суток при получении заявления от отправителя о несанкционированном переводе. Также планируется ввести 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка средств.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, эта мера необходима для более эффективного возврата украденных денег, так как мошенники могут вывести средства за считанные секунды, что делает их возврат практически невозможным. Предлагаемая блокировка не противоречит действующему законодательству, поскольку по Гражданскому кодексу любой платеж может исполняться в течение трех дней, пишет РБК.

Уточнения

Безналичный платёж — платёж, осуществляемый между продавцом и покупателем при помощи банка путём перечисления денежных средств с банковских счетов.





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