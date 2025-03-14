Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рак лёгких атакует даже некурящих: учёные раскрыли шокирующую причину
Средиземноморская диета и вино: чем славится Чиленто
Неожиданная правда: собаки царапают диван не просто так
Весна на даче: 10 дел, которые помогут собрать щедрый урожай
Ваш автомобиль — отражение души: что цвет машины расскажет о вас
В доме всегда много пыли? 6 способов, как справиться с этим
Пышногрудые спортсменки раскрыли секрет эффективных тренировок: вы удивитесь
Больше нет мобильного рабства: в России упростят смену оператора
Раскрыт секрет подмены: дорогая европейская мерлуза или дешёвая северная путассу — как не ошибиться?

Цена за золото обновила исторический максимум

1:13
Экономика

Стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум: поднялась выше 2950 долларов за тройскую унцию.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

По данным торговой площадки, 13 марта к 05:42 мск цена составила 2951,3 доллара за унцию, что на 0,15% выше предыдущих значений. Чуть позже, в 06:43 мск, стоимость золота выросла до 2953,8 доллара за унцию (+0,24%), сообщает ТАСС.

Ранее сообщается, что объем золотых резервов России достиг рекордных 217 миллиардов долларов, а доля золота в накоплениях страны впервые с начала XXI века превысила треть. Эксперты связывают это с резким удорожанием золота на глобальном рынке и изменениями в финансовой политике Москвы за последние годы. Власти полностью исключили доллар, евро и другие валюты из российских резервов, оставив лишь рубли, юани и золото как стратегический запас.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ  troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения Аудио 
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!

Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
Рак лёгких атакует даже некурящих: учёные раскрыли шокирующую причину
Средиземноморская диета и вино: чем славится Чиленто
Неожиданная правда: собаки царапают диван не просто так
Весна на даче: 10 дел, которые помогут собрать щедрый урожай
Ваш автомобиль — отражение души: что цвет машины расскажет о вас
В доме всегда много пыли? 6 способов, как справиться с этим
Пышногрудые спортсменки раскрыли секрет эффективных тренировок: вы удивитесь
Больше нет мобильного рабства: в России упростят смену оператора
Цена за золото обновила исторический максимум
Раскрыт секрет подмены: дорогая европейская мерлуза или дешёвая северная путассу — как не ошибиться?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.