Стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум: поднялась выше 2950 долларов за тройскую унцию.
По данным торговой площадки, 13 марта к 05:42 мск цена составила 2951,3 доллара за унцию, что на 0,15% выше предыдущих значений. Чуть позже, в 06:43 мск, стоимость золота выросла до 2953,8 доллара за унцию (+0,24%), сообщает ТАСС.
Ранее сообщается, что объем золотых резервов России достиг рекордных 217 миллиардов долларов, а доля золота в накоплениях страны впервые с начала XXI века превысила треть. Эксперты связывают это с резким удорожанием золота на глобальном рынке и изменениями в финансовой политике Москвы за последние годы. Власти полностью исключили доллар, евро и другие валюты из российских резервов, оставив лишь рубли, юани и золото как стратегический запас.
Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!