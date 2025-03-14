Цена за золото обновила исторический максимум

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум: поднялась выше 2950 долларов за тройскую унцию.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

По данным торговой площадки, 13 марта к 05:42 мск цена составила 2951,3 доллара за унцию, что на 0,15% выше предыдущих значений. Чуть позже, в 06:43 мск, стоимость золота выросла до 2953,8 доллара за унцию (+0,24%), сообщает ТАСС.

Ранее сообщается, что объем золотых резервов России достиг рекордных 217 миллиардов долларов, а доля золота в накоплениях страны впервые с начала XXI века превысила треть. Эксперты связывают это с резким удорожанием золота на глобальном рынке и изменениями в финансовой политике Москвы за последние годы. Власти полностью исключили доллар, евро и другие валюты из российских резервов, оставив лишь рубли, юани и золото как стратегический запас.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.